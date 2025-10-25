Лапорта: «Ми переможемо Реал, я в цьому впевнений на 100 відсотків»
Принциповий поєдинок пройде у неділю
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Президент Барселони Жоан Лапорта напередодні найбільшого дербі світу, Ель Класіко, заявив, що команда з Каталонії переможе.
«Хлопці неймовірно мотивовані. Я на 100 відсотків впевнений, що ми переможемо», – сказав Лапорта.
Барселона підійде до поєдинку з Реалом досить ослабленою, і окрім кількох гравців основного складу, які не гратимуть, їх не поведе з лави запасних тренер Гансі Флік, який, нагадуємо, заробив червону картку в минулому турі проти Жирони.
Реал посідає перше місце в Ла Лізі з 22 очками, на два більше, ніж Барселона, яка посідає друге місце.
Нагадуємо, що завтра о 17:15 Реал прийматиме Барселону на «Сантьяго Бернабеу» в рамках 10-го туру Ла Ліги.
