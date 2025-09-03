Павло Василенко

Французький футбол сколихнув серйозний інцидент, що стався в Ліоні. Молодого футболіста з академії місцевого клубу заарештувала поліція після того, як він зарізав гравця команди, який був на три роки старший за нього.

У неділю ввечері в передмісті Калюїр-е-Кюїр, на північ від Ліона, молодого футболіста зарізали. 16-річний хлопець був з двома друзями, коли на нього напали близько 22:30 за місцевим часом.

Він отримав ножове поранення верхньої частини тіла та був доставлений до лікарні, але лікарям не вдалося його врятувати. Французькі ЗМІ повідомили, що 13-річного гравця Ліона, який проживав у цьому районі, було заарештовано, і тепер йому загрожують звинувачення у вбивстві.

Особу юнака, затриманого поліцією, не розголошують з юридичних причин, оскільки він неповнолітній.

Мер міста Калюїр-е-Кюїр, Бастьєн Джойнт, висловив жаль з приводу жахливого злочину.