Інтер Маямі зазнав поразки у матчі МЛС проти Чикаго Файр з рахунком 3:5. Господарі провалили перший тайм, поступившись 1:3, однак після перерви завдяки дублю Луїса Суареса зуміли відновити рівновагу. Та наприкінці зустрічі гості все ж схилили шальки терезів на свою користь, забивши на 80-й та 83-й хвилинах.

Як повідомляє Inter Miami News Hub, під час гри капітан команди Ліонель Мессі звернувся до головного тренера Хав’єра Маскерано зі словами:



– Це не може продовжуватися, ми повинні грати краще.

У цьому поєдинку 38-річний нападник не відзначився результативними діями, однак залишається найкращим бомбардиром чемпіонату з 24 забитими голами.