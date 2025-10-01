Павло Василенко

Уругвайський нападник Луїс Суарес перебуває у чудовій формі після повернення до Інтер Маямі, забивши три м’ячі у трьох матчах MLS після відбуття дискваліфікації за неспортивну поведінку.

У ніч на 1 жовтня 2025 року в MLS відбувся поєдинок між Інтер Маямі та Чикаго Файр, у якому уругваєць забив двічі, але його команда програла з рахунком 3:5.

38-річний Суарес забив два голи у другому таймі, зрівнявши рахунок з 1:3 до 3:3, але кінцівка матчу належала гостям, які завдяки перемозі – першій з 2017 року – забезпечили собі місце у плей-оф. Капітан Інтер Маямі Ліонель Мессі не відзначився другий матч поспіль.

MLS

Інтер Маямі – Чикаго Файр – 3:5

Голи: Авілес, 39, Луїс Суарес, 57, 74 – Д'Авілла, 11, Дін, 32, Куаме, 43, Рейнольдс, 80, Гутьєррес, 83.