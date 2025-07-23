Блогер Михайло Смоловий підбив підсумки першого матчу Динамо в 2 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3).

У Динамо, схоже, немає аналітичного штабу - нормально вивчити суперника справді нікому. Кожна вертикальна передача за спини призводила до паніки в опонентів, але динамівці натомість пасували Нещерету, викликаючи паніку вже в нього. Шовковський дарма вдає із себе Ротаня та перетворює Нещерета на ледь не головного плеймейкера команди. Цей матч вкотре довів: гра ногами в нього не на тому рівні, щоби кіпера можна було загравати настільки часто.

Волошину - респект. Людина їздила на молодіжне ЄВРО і без відпустки повернулася в клуб. Вийшов - забив потрібний гол. Інші «великі зірки» обрали відпочинок. Шапаренку лавка має стати уроком. Він із Буяльським зараз виглядають на голову сильнішими за решту зі 100500 центральних півзахисників. Але емоції Миколи можуть завадити реалізувати залишок свого таланту, який не забрали

При всіх проблемах киян, зокрема - відсутності адекватного вінгера замість Ярмоленка (там грає Ванат), Хамрун не здатен конкурувати. Тож можна вже готуватися до Маккабі та поїздки в Сербію, де ізраїльтяни грають свої матчі з тих же причин, через які й українці мають проводити домашні ігри за кордоном, - сказав Смоловий.