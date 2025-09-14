Шовковський публічно підтримав скандального новачка Динамо
Наставник біло-синіх зробив важливу заяву
близько 2 годин тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський виступив на захист молдовського легіонера Владіслава Бленуце, який потрапив у центр скандалу через підозрілий проросійський контент.
«Бленуце – наш гравець, наша бойова одиниця. Він один із нас, ми разом з ним.
Що можу сказати вболівальникам? У них є власна думка – ми її поважаємо, хоча й не поділяємо. Варто розбиратися в деталях перед тим, як робити висновки.
Він уже все пояснив. А ми кажемо: він із нами», – сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.
Дебют 25-річного Бленуце в п’ятому турі УПЛ проти Оболоні (2:2) пройшов не без тиску – частина фанатів негативно сприйняла появу гравця у футболці біло-синіх.
Динамо посідає перше місце у таблиці УПЛ, набравши 13 очок.
У наступному турі 22 вересня підопічні Шовковського зіграють вдома з Олександрією.
