Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський виступив на захист молдовського легіонера Владіслава Бленуце, який потрапив у центр скандалу через підозрілий проросійський контент.

«Бленуце – наш гравець, наша бойова одиниця. Він один із нас, ми разом з ним.

Що можу сказати вболівальникам? У них є власна думка – ми її поважаємо, хоча й не поділяємо. Варто розбиратися в деталях перед тим, як робити висновки.

Він уже все пояснив. А ми кажемо: він із нами», – сказав Шовковський в ефірі УПЛ ТБ.