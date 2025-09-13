Вінгер Динамо Назар Волошин після сенсаційної нічиєї в матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні (2:2) поділився думками щодо реакції вболівальників на скандального новачка команди Владіслава Бленуце. Слова гравця передає пресслужба клубу з посиланням на ефір FootballHub.

Мабуть, нам не вистачило концентрації або удачі. З «Оболонню» був хороший матч, ми створили багато моментів, але ми їх не реалізували та не змогли довести гру до перемоги.

Настрій після збірної впав, адже ми не змогли здобути перемогу у збірній та зараз не змогли перемогти «Оболонь» з «Динамо». Тож настрій поганий. Але нічого, ми будемо працювати, щоб надалі перемагати. Шовковський звернувся до команди після гри, але, що саме сказав – це секрет.

Акція протесту вболівальників проти Бленуце? Звісно, коли гравець, який приїжджає до нас, репостить такі відео у своїх соцмережах, це не дуже добре, але подивимося, як буде далі, що він на це скаже, як буде поводитися. Він вчора потренувався вперше, тому особливо ще не спілкувалися, тож поки що нічого не можу сказати.