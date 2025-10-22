Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем основного раунду Ліги конференцій проти турецького Самсунспора.

«Хочу почати з того, що сьогодні непроста ніч була для всієї України. Знову країна-терорист задає удари по наших містах. Двоє людей загинуло, більше тридцяти людей отримали різного ступеня ушкодження. Дуже непроста ситуація з енергетикою в країні. Я думаю, що всі, хто співчуває нам, дивиться, що відбувається в нашій країні, розуміють, що ситуація дуже напружена й дуже непроста. Наші співчуття загиблим і родинам, які постраждали від агресії як загалом, так і сьогодні вночі. Це ми говоримо про Київ.

Стосовно гри, то в нас, на жаль, повний лазарет. І на сьогодні всі ті гравці, кого ви назвали (Шапаренко, Тимчик, Ярмоленко, Біловар, Торрес, Дубінчак), не можуть нам допомогти. Так само Захарченка та Пономаренка ми віддали до команди U19, щоб вони мали практику в сьогоднішньому матчі Юнацької Ліги УЄФА. До речі, вони виграли з рахунком 1:0», – цитує Шовковського клубна пресслужба.