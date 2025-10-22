Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик поділився своєю думкою про майбутній матч Динамо у Лізі конференцій проти турецького Самсунспору.

Він зазначив, що киянам легше грати із цим суперником, ніж із командами українського чемпіонату. Циганик також вважає, що Динамо переможе Самсунспор, проте не вважає, що ця перемога стане показником виходу команди із кризи.

«На виїзді проти Самсунспора буде грати набагато простіше, ніж в домашніх поєдинках проти чемпіонату України, тому що Самсунспор буде і сам грати, і давати Динамо. Просто Самсунспор хороша команда і тут треба правильно побудувати гру. А я не впевнений в тому, що київське Динамо зараз на даному етапі може побудувати правильну гру в розумінні того, чого ми хочемо досягти.

Ми повинні очікувати, що зіграє Самсунспор, от яку гру буде грати сама турецька команда. От наскільки вона, знаєте, правильно побудує гру проти київського клубу і наскільки воно буде зручно для Динамо.

Тому спонтанно Динамо може виграти у Самсунспора. Організовано мені поки що видається, що це буде дуже важко», - заявив Циганик на власному ютуб-каналі.

Матч другого туру групового етапу Ліги конференцій між Самсунспором та Динамо пройде у четвер, 23 жовтня, початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.