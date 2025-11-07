Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки матчу 3 туру Ліги конференцій проти Зрінськи (6:0). Його слова наводить пресслужба клубу.

Відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: «Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою». Завжди є моменти, які можливо покращувати й над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес.

Сьогодні є результат, дуже важливий для команди, для вболівальників, але є ще якість гри. Якраз над цим компонентом, думаю, постійно потрібно працювати й не можна бути ідеальним. Треба намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього буде робити тебе сильнішим та кращим. Якщо прості речі ти будеш робити чудово, ти вже відсотків на 75 будеш попереду інших гравців команди. Завжди можна працювати та завжди треба працювати над цим.

Тому ще раз вітаю й будемо готуватися та працювати далі. Ми завжди казали гравцям, ми маємо відслідковувати не те, куди ми прийшли – ми маємо завжди відслідковувати, що ми для цього зробили. Будь-яка ціль має сенс, тому що вона дає можливість рухатися до неї. І треба відслідковувати саме рух, - пояснив Шовковський.