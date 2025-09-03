Шахтар оголосив заявку на основний етап Ліги конференцій УЄФА 2025/26
До складу гірників увійшли 30 футболістів
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар визначився зі складом гравців, які братимуть участь в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперниками гірників на груповому етапі стануть Абердін, Легія, Брейдаблік, Шемрок, Хамрун Спартанс та Рієка. Матчі проходитимуть з 2 жовтня до 18 грудня.
До заявки Шахтаря увійшли 30 футболістів.
Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовський
Захисники: Дієго Арройо, Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина
Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Педріньйо, Невертон*, Ізакі, Антон Глущенко*, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов*, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра
Нападники: Егіналду*, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш
*гравці, заявлені за списком В.
Нагадаємо, стартовий матч Шахтар проведе 2 жовтня на виїзді проти Абердіна. Перший домашній поєдинок команда Арди Турана зіграє 23 жовтня з Легією.
