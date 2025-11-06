Шовковський визначився зі стартовим складом Динамо на матч Ліги конференцій проти Зрински
Поєдинок пройде у Польщі
23 хвилини тому
Фото - ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський оголосив стартовий склад команди на поєдинок третього туру Ліги конференцій проти боснійського Зрински Мостар.
Динамо: Нещерет, Попов, Тіаре, Михавко, Тимчик, Михайленко, Буяльський, Піхальонок, Огундана, Кабаєв, Герреро.
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Караваєв, Дубінчак, Бленуце.
Матч між Динамо та Зрински пройде на арені «Люблін» у Польщі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.
Поділитись