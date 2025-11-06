Київське Динамо у четвер, 6 листопада, проведе матч третього туру основного етапу Ліги конференцій проти боснійського Зріньські.

Поєдинок, який номінально вважається домашнім для українського клубу, відбудеться у польському Любліні на Арені Люблін. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Арбітром матчу призначено нідерландця Марка Нагтегала.

Після двох турів підопічні Олександра Шовковського залишаються без очок і займають 34-ту позицію у загальній таблиці турніру. У стартових матчах Динамо поступилося Крістал Пелас (0:2) та Самсунспору (0:3).

Суперник українців, боснійський Зріньські, має у своєму активі три очки — команда розгромила Лінкольн Ред Імпс (5:0), але потім зазнала поразки від Майнца (0:1). Наразі клуб посідає 13-те місце у турнірній таблиці.

Пряму трансляцію зустрічі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Гру можна буде переглянути за передплатою «Спорт» або у пакетах MEGOPACK. Також трансляція буде доступна безкоштовно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.

Наступні поєдинки у Лізі конференцій Динамо проведе проти Омонії, Фіорентини та Ноа.