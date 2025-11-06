«Це неправда». Півзахисник Динамо відповів на закиди з помаранчево-чорного боку
Раніше колишній тренер Шахтар звинуватив киян у тому, що завадило йому виграти чемпіонат
близько 1 години тому
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок перед матчем третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Зріньскі прокоментував слова колишнього тренера Шахтаря Маріно Пушича про те, що кияни жертвують єврокубками заради чемпіонату. Слова гравця передає пресслужба клубу.
Це неправда. Коли ти виходиш в футболці «Динамо» Київ, кожен матч – це велика відповідальність для всіх. Ми налаштовуємось на кожен матч тільки з метою здобути позитивний результат.
Як ставлюся до прохань подарувати футболку? Особисто я до цього абсолютно нормально ставлюсь, я сам був такий, коли був маленький – теж просив футболки. Комусь я можу подарувати, комусь, на жаль, ні. Нам дають одну футболку, комусь пощастить, комусь ні.
Щодо графіку... Слухайте, ми ж у такому режимі вже давно… Трохи звикли. Звісно, ці переїзди даються не так легко, як, можливо, комусь здається. Але ми налаштовуємося на позитивний результат завтра і будемо намагатися зробити все, для того щоб його здобути.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу третього туру загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже сьогодні, 6 листопада, на сторінці події Динамо – Зріньскі на Xsport. Початок – о 22:00.
