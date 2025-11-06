Динамо Київ приймає Зрінськи Мостар у пошуках імпульсу після невдалого початку виступів у Лізі конференцій. Натомість суперники приїхали на гру на тлі стабільних результатів у внутрішній першості та прагнуть закріпити свій позитивний рух уперед.

Київське «Динамо» починає нову еру разом із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Динамо цього сезону вже вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, і ризикує повторити ці невдачі в Лізі конференцій, якщо не змінить ситуацію в матчах лігового етапу. Команда програла обидва поєдинки на цій стадії та знаходиться біля дна турнірної таблиці, поступаючись лише за різницею м’ячів. У своє тимчасове польське домів’я в Любліні кияни повертаються також на фоні лише двох перемог у дев’яти останніх матчах у всіх турнірах при чотирьох нічиїх та трьох поразках.

Зрінськи ж розпочав груповий етап ефектно, перемігши Лінкольн Ред Імпс з рахунком 5:0. Однак у матчі другого туру боснійський клуб поступився Майнцу. Попри поразку 0:1 та вилучення в першому таймі, команда продемонструвала характер і згодом здобула три поспіль перемоги у чемпіонаті. Такий психологічний стан може стати ключовим фактором у спробі зламати неприємну гостеву серію, адже Зрінськи програв всі чотири виїзні матчі в основному раунді Ліги конференцій.

Це перша зустріч між командами. Динамо двічі раніше грало з боснійськими клубами і обидва рази перемагало. Зрінськи ще ніколи не зустрічався з командами з України.

Перед туром Динамо входить до числа лише чотирьох команд, які ще не забивали в поточному груповому етапі Ліги конференцій. Водночас у 13 з 15 попередніх матчів у всіх турнірах кияни все ж знаходили шлях до воріт суперника. У Зрінськи ж лише один із шести останніх матчів завершувався різницею більше ніж в один гол, а сама команда забивала рівно двічі в кожній із трьох попередніх зустрічей.

Серед ключових гравців Динамо варто відзначити Олександра Караваєва, який попри поразку у чемпіонаті став автором гольової передачі і має чотири результативні дії в шести останніх матчах. У Зрінськи серед лідерів Немааня Білбія: хоча він поки має лише один гол у Лізі конференцій, у груповому етапі лише двоє футболістів у турнірі завдали більше ударів по воротах, ніж він.

Динамо підходить до матчу без нових кадрових втрат. У Зрінськи не зіграє Ігор Савіч через вилучення в попередній грі, а голкіпер Горан Карачич пропустив останній матч через травму, і його участь теж залишається під питанням.

