Штутгарт, що претендує на топ-4 Бундесліги, прагне продовжити позитивну домашню форму та перемогти Вольфсбург, який бореться за збереження місця в еліті.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Форма команд та новини перед матчем

Штутгарт після виходу до 1/8 Ліги Європи (перемога над Селтіком за сумою) повертається до Бундесліги з оптимізмом. Нічия 3:3 з аутсайдером Гайденгаймом стала невеличким збоєм, але команда Себастьяна Генеса втратила лише один матч удома в чемпіонаті цього сезону (8 перемог, 2 нічиї) і тримає третій найкращий показник «сухих» ігор удома (5).

Вольфсбург переживає важкий 2026 рік: чотири поразки в останніх п’яти матчах ліги (1 нічия). Остання гра – драматична поразка 2:3 від Аугсбурга на 93-й хвилині. Команда втратила 23 очки з виграшних позицій цього сезону – найбільше в лізі, і відстає від зони вильоту лише на одне очко. Виїзні результати трохи кращі, ніж домашні, але нинішня серія з чотирьох матчів без перемог на виїзді (1 нічия, 3 поразки) з 14 пропущеними голами викликає серйозні побоювання.

Історія протистоянь

Штутгарт виграв три з п’яти останніх матчів ліги проти Вольфсбурга (1 нічия, 1 поразка), забивши рівно три голи в кожній перемозі.

Гаряча статистика та тренди

Штутгарт забив 3+ голи в шести з дев’яти останніх офіційних матчів.

Штутгарт пропускає в середньому 4,17 кутових за гру в Бундеслізі цього сезону – другий найкращий показник.

18 з 23 матчів Вольфсбурга в чемпіонаті цього сезону мали голи обох команд.

Вольфсбург забив першим у семи з 11 виїзних матчів ліги цього сезону.

Ключові гравці та втрати

Кріс Фюрріх забив на п’ятій хвилині проти Гайденгайма, але 11 з його попередніх голів за клуб припали на час після 40-ї хвилини. Яннік Герхардт відкрив рахунок у попередньому матчі Вольфсбурга – три його голи в Бундеслізі проти Штутгарта (особистий рекорд).

У Штутгарта немає нових травм. У Вольфсбурга відсутні кілька гравців основи, включно з талісманом Максиміліаном Арнольдом.

Прогноз

З огляду на домашню силу Штутгарта та проблеми Вольфсбурга, ставка на перемогу господарів з тоталом понад 2,5 голи виглядає перспективною.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.