Штутгарт вдома програв Селтіку, але пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи
Визначилися перші невдахи плей-оф
1 день тому
Фото - Getty Images
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи німецький Штутгарт на своєму полі програв шотландському Селтіку з рахунком 0:1. Гості відзначилися на першій хвилині поєдинку.
Незважаючи на поразку, Штутгарт за підсумками двох матчів пройшов до 1/8 фіналу турніру.
У паралельній грі угорський Ференцварош вдома приймав Лудогорця з Болгарії. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0. Цей результат вивів Ференцварош до наступного раунду ЛЄ.
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Матчі-відповіді
Штутгарт – Селтік – 0:1
Гол: Маккоуен, 1.
Перший матч – 4:1
Ференцварош – Лудогорець – 2:0
Голи: Каніховскі, 14, Захаріассен, 30.
Перший матч – 1:2