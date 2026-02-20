Ліга Європи. Результати перших матчів 1/16 фіналу. Відео
близько 13 годин тому
Напередодні завершились поєдинки другого слоту 1/16 фіналу Ліга Європи.
Ноттінгем Форест з великим рахунком обіграв Фенербахче в Стамбулі, Штутгарт вивіз перемогу з Глазго, Црвена Звезда взяла верх у Франції.
Ліга Європи, 1/16 фіналу. Перший матч
Панатінаїкос - Вікторія 2:2
Голи: Тетте, 31, 61 - Вишинський, 11, Ландра, 80
Селтік - Штутгарт 1:4
Голи: Нюгрен, 21 - Ель-Ханнус, 15, 28, Левелінг, 57, Томас, 90+3
Лудогорець - Ференцварош 2:1
Голи: Дуа, 24, Сон, 67 -Деле, 27
Лілль - Црвена Звезда 0:1
Гол: Тебо, 45+1
