Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди над німецьким Штутгартом із рахунком 2:0 у 7-му турі основного етапу Ліги Європи. Цитату наставника наводить УЄФА.

«Слід зазначити, що Пізіллі в інших ситуаціях вже демонстрував свою корисність. Думаю, він швидко зростає. Сьогодні, крім того, що забив два м'ячі, він виявив справжню зрілість у середній лінії. Це один із тих гравців, хто посилює склад Роми.

Це правда, що Нікколо дещо нагадує Тарделлі. Вони фізично схожі. Може, у Пізіллі немає його швидкості, але в нього відмінне почуття ритму при ривках у штрафний майданчик і б'є він дуже добре.

Радію на тренуваннях можливості спостерігати за прогресом не тільки Пізіллі, а й таких гравців, як, наприклад, Гіларді, який провів чудову гру. Багатообіцяючий молодий гравець — Зельковські. Нехай йому поки що не під силу відіграти всі 90 хвилин, але у відведений на полі час він діє дуже добре.

Крім того, мені потрібно було перевірити фізичну форму тих, хто не брав участі в останньому матчі, — Соуле та Пеллегріні. Матч склався ідеально. Проти сильної команди нам вдалося задіяти всіх, і тест цей був дуже суворим», — заявив Гасперіні.