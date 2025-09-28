Трабзонспор вийшов переможцем у гольовій перестрілці з Фатіх Карагюмрюк e 6 турі Суперліги. Матч в Стамбулі завершився з рахунком 4:3.

Український нападник Данило Сікан вийшов на заміну в другому таймі, відзначившись голом, що став ключовим для Трабзона.

Окрім Сікана хет-триком у складі Трабзона відзначився Онуачу.

Трабзонспор мав перевагу в три голи над опонентом, проте Фатіх Карагюмрюк наприкінці зустрічі знайшов в собі сили залишитись у грі до останніх секунд поєдинку.

Також у цьому матчі взяли участь Арсеній Батагов, який провів повний матч і Олександо Зубков, якого поміняли на 80-й хвилині.

Суперліга. 6 тур

Карагюмрюк - Трабзонспор 3:4

Голи: Чукур, 28, Фофана, 90+1, 90+2 - Феліпе Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8, Сікан, 88

