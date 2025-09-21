У шостому турі чемпіонату Туреччини відбулася зустріч між Трабзонспором та Газіантепом, яка відбулася на стадіоні Папара Парк у Трабзоні.

З перших хвилин у складі господарів з'явилися два українські футболісти — Арсеній Батагов та Олександр Зубков. Ще один представник України, Данило Сікан, розпочав гру на лаві запасних.

Під кінець першої половини гості зуміли відкрити рахунок, і Трабзонспору довелося відіграватися. Незважаючи на 27 ударів по воротах за матч, господарі реалізували лише один момент. Асист на Поля Онуачу віддав новачок команди голкіпер Андре Онана. У підсумку матч завершився нічиєю 1:1.

За версією SofaScore, найціннішим гравцем став Онуачу, котрий своїм голом врятував команду від поразки та отримав 8.0 балів. Серед українців найкращим визнали Зубкова - за 78 хвилин на полі він отримав оцінку 7.5. Батагов, який відіграв лише перший тайм, заробив 7.0.