Сікан після трансферу в Андерлехт звернувся до фанатів Трабзонспора
Українець рік відіграв в Туреччині
24 хвилини тому
Колишній нападник Трабзонспора Данило Сікан попрощався з турецьким клубом після завершення переходу в Андерлехт.
Моя подорож з Трабзонспором сьогодні добігає кінця. З самого першого дня я відчував унікальний дух цього міста і легендарну пристрасть наших уболівальників. Я вдячний за кожну хвилину, проведену на полі.
Величезне спасибі моїм товаришам по команді, тренерському штабу і, особливо, пристрасним уболівальникам, які підтримували нас у кожній битві. Тепер настав час для нових викликів, але я завжди буду дорожити спогадами, які ми створили тут. Успіхів усій родині Трабзонспора!, - написав Данило в Instagram.
У сезоні 2025/26 Сікан провів 16 матчів на клубному рівні, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.