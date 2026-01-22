Колишній нападник Трабзонспора Данило Сікан попрощався з турецьким клубом після завершення переходу в Андерлехт.

Моя подорож з Трабзонспором сьогодні добігає кінця. З самого першого дня я відчував унікальний дух цього міста і легендарну пристрасть наших уболівальників. Я вдячний за кожну хвилину, проведену на полі.

Величезне спасибі моїм товаришам по команді, тренерському штабу і, особливо, пристрасним уболівальникам, які підтримували нас у кожній битві. Тепер настав час для нових викликів, але я завжди буду дорожити спогадами, які ми створили тут. Успіхів усій родині Трабзонспора!, - написав Данило в Instagram.