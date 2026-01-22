Президент Трабзонспора Ертугрул Доган розповів про причини відходу українського форварда Данила Сікана, який продовжить кар'єру в Андерлехті.

«Сікан – гравець, характер якого ми всі дуже любили. Протягом свого перебування тут він працював дисципліновано. Але у футболі таке трапляється.

Фатіх Текке. не розглядав його у складі. Все закінчилося так, що ми не втратили грошей. Бажаємо йому удачі», - лаконічно заявив Доган