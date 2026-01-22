Президент Трабзоснпора — про трансфер Сікана: «У футболі таке трапляється»
Ертугрул Доган побажав успіхів українському форварду
близько 1 години тому
Данило Сікан/фото: Андерлехт
Президент Трабзонспора Ертугрул Доган розповів про причини відходу українського форварда Данила Сікана, який продовжить кар'єру в Андерлехті.
«Сікан – гравець, характер якого ми всі дуже любили. Протягом свого перебування тут він працював дисципліновано. Але у футболі таке трапляється.
Фатіх Текке. не розглядав його у складі. Все закінчилося так, що ми не втратили грошей. Бажаємо йому удачі», - лаконічно заявив Доган
У сезоні 2025/26 Сікан провів 16 матчів на клубному рівні, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. За даними Transfermarkt, вартість гравця оцінюється у 5 мільйонів євро.