Український нападник Трабзонспора Данило Сікан відзначився голом в контрольному матчі з іранським Зоб Аханом (4:0).

Екснападник Шахтаря потужно пробив по воротах та зняв павутиння з дев'ятки воріт на старті поєдинку.

Минулого сезону 2024/25 Сікан провів 18 матчів за Трабзонспор, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у шість мільйонів євро. Контракт футболіста діє до кінця червня 2029 року.

Трабзонспор розпочне новий сезон матчем проти Коджаеліспору. Зустріч запланована на 11 серпня, стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Головний тренер Трабзонспора розраховує на Сікана.