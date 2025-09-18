Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (2:3). Його слова наводить УЄФА.

Команда не дуже добре розпочала, нам не пощастило з першим голом, який порушив усі наші плани. Стало легше, коли команда зрівняла рахунок. Ми завершили небезпечний момент голом Маркоса, який надихнув нас повернутися в гру. У другому таймі ми побігли вперед та тримали матч під контролем. Рахунок став 2:2, однак неймовірний гол Вірджила залишив нам гіркий присмак програшу

Нам потрібний був такий матч. Ми грали на фантастичному стадіоні проти якісної та атакуючої команди. Спочатку ми не думали, що щось хороше станеться. Якщо нам доведеться програти, давайте програємо так, - прокоментував Сімеоне.