Павло Василенко

Колишній воротар Динамо та Шахтаря Артур Рудько опинився у центрі гучного скандалу. 33-річного голкіпера затримали під час спроби незаконного виїзду з України.

Як повідомляє Динамоманія, Рудько мав намір підписати контракт з азербайджанською Габалою. Саме заради цього українець намагався залишити країну. Втім, тепер ця можливість остаточно зірвалася.

Раніше воротар зізнавався, що не може знайти клуб в Україні, тому й шукав варіанти за кордоном. Однак спроба обійти закон обернулася серйозними проблемами – і спортивними, і юридичними.