У центрі гучного скандалу в українському футболі опинився колишній воротар Динамо та Шахтаря Артур Рудько, затриманий під час спроби незаконно перетнути кордон з Молдовою через придністровський сегмент.

У своєму телеграм-каналі легенад київського Динамо Артем Мілевський різко висловився щодо вчинку колишнього колеги:

– Пі**ц, тільки що дізнався. Ну мізків…

За даними Державної прикордонної служби України, Рудько разом із трьома чоловіками намагався пройти кордон, використавши для прикриття 4-річну дитину. Організація незаконного перетину відбувалася через телеграм-канали, а вартість «послуги» складала близько 8 тисяч доларів у криптовалюті. На всіх затриманих складені адміністративні протоколи.

За неофіційною інформацією, Артур Рудько вже мобілізований і зараз проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів Збройних Сил України.