Павло Василенко

У матчі 8-го туру Ла Ліги Севілья завдала гучного удару по Барселоні, перемігши каталонців на власному полі з рахунком 4:1. Для синьо-гранатових це стала перша поразка в чемпіонаті Іспанії цього сезону.

Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині: ексгравець Барселони Алексіс Санчес реалізував пенальті. Згодом господарі мали ще кілька шансів, але довели свою перевагу лише на 37-й хвилині завдяки голу Ісаака Ромеро – 2:0.

У компенсований час першого тайму Барселона скоротила відставання: Маркус Рашфорд забив красивим ударом з льоту. Каталонці могли зрівняти рахунок, однак Роберт Левандовськи на 76-й хвилині не забив пенальті, пробивши повз ворота.

Кінцівка зустрічі залишилася за Севільєю. Хосе Анхель Кармона на 90-й хвилині зробив рахунок 3:1, а Акор Адамс на 96-й остаточно оформив розгром.

Таким чином, Барселона зазнала другої поспіль поразки після невдачі в Лізі чемпіонів проти ПСЖ. У наступному турі Севілья прийматиме Мальорку, а Барселона зіграє з Жироною.

Севіляь займає четверте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 13 очок. Барселона йде другою з 19 балами.

Ла Ліга, 8-й тур

Севілья – Барселона – 4:1

Голи: Санчес, 13 (пенальті), Ромеро, 36, Кармона, 90, Адамс, 90+6 – Рашфорд, 45+7.