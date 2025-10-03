Павло Василенко

Тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив склад на найближчі матчі відбору до чемпіонату світу-2026, і головною сенсацією став виклик молодої зірки Барселони Ламіна Ямаля. Це рішення спричинило справжній хаос у каталонському клубі.

Вінгер нещодавно отримав травму паху, через яку пропустив чотири матчі. Хоча Ямаль уже повернувся на поле – вийшов на заміну проти Реал Сосьєдада та відіграв усі 90 хвилин у Лізі чемпіонів проти ПСЖ – у Барселоні вважають, що йому потрібен відпочинок.

Клуб звернувся до Де ла Фуенте з проханням відпустити гравця від збірної, але наставник проігнорував прохання й залишив Ямаля у списку викликаних.

На пресконференції він жорстко відреагував на критику з боку Хансі Фліка:

«Я був здивований його словами. Він колишній тренер, і я думав, що він має емпатію. Але якщо він звинувачує мене в байдужості до Ямаля – хай так. Я навіть не пам’ятаю, що він сказав, і, чесно кажучи, мені байдуже».

Флік раніше відкрито заявив, що тренер збірної Іспанії неналежним чином дбає про футболістів, і тепер між сторонами розгорівся публічний конфлікт.

Іспанія наступного тижня проведе відбіркові матчі проти Грузії та Болгарії. Дві перемоги можуть гарантувати команді місце на чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді та Мексиці.