Навколо Джамаля Мусіали спалахнув гучний скандал, однак тепер у цій історії з'явилося важливе уточнення. Баварія та агентство 11WINS, яке представляє інтереси німецького футболіста, оприлюднили спільну заяву та спростували чутки про приховування проблем зі здоров'ям.

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У повідомленні зазначається, що клуб був обізнаний про неврологічні симптоми гравця від самого початку. Перше обстеження щодо можливих симптомів, схожих на абсансні напади, Мусіала пройшов 22 квітня 2025 року. Медичні процедури відбувалися за погодженням із представниками мюнхенців.

Таким чином, сторони відреагували на звинувачення, нібито футболіст не повідомив про свій діагноз перед підписанням нового контракту із зарплатою понад 25 мільйонів євро на рік.

У спільній заяві також наголосили, що здоров'я гравця залишається головним пріоритетом, а він отримає необхідну підтримку під час відновлення.

Останніми днями ситуацію загострили висловлювання керівників Баварії Улі Хенесса, Карла-Хайнца Румменігге та Яна-Крістіана Дрізена. Вони публічно обговорювали перспективи повернення Мусіали на колишній рівень після перелому малогомілкової кістки та неврологічних проблем.

Наразі клуб і представники футболіста домовилися продовжити спілкування конфіденційно та в конструктивному форматі. Контракт Мусіали з мюнхенцями розрахований до 2030 року. Минулої п'ятниці він уже повернувся на поле в поєдинку проти Кельна.