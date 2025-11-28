Павло Василенко

ФІФА може зіткнутися із судовими позовами через занадто м’яке, на думку суперників, покарання для Кріштіану Роналду. 40-річний форвард отримав пряму червону картку за грубий підкат без м’яча у відбірковому матчі проти Ірландії. Очікувалося, що він буде дискваліфікований на три матчі, що автоматично позбавляло б Португалію його участі у стартових турах чемпіонату світу-2026.

ФІФА справді винесла триматчеву дискваліфікацію, але два матчі призупинила на рік умовно. Таким чином, Роналду вже відбув одноматчеве покарання і буде доступним для першої гри ЧС-2026 – якщо за наступні 12 місяців не допустить нового порушення.

За тиждень, 5 грудня, відбудеться жеребкування групового етапу, й саме тоді стане зрозуміло, хто може стати потенційним суперником Португалії. Як пише Daily Mail, будь-яка федерація, яка вважатиме себе постраждалою через «пом’якшення» вироку, може подати скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Швейцарії.

Однак потенційним позивачам доведеться довести кілька речей:

що рішення ФІФА безпосередньо впливає на їхні інтереси;

що вихід із групи став би значно складнішим у разі участі Роналду, який забив п’ять голів у відбірковому циклі;

що ФІФА помилилася, застосувавши часткове зняття покарання.

Водночас у рішенні ФІФА наголошується: якщо протягом 12-місячного випробувального терміну Кріштіану повторить порушення аналогічної тяжкості, дві призупинені гри автоматично активуються й будуть відбуватися у найближчих офіційних матчах Португалії.

Дисциплінарний кодекс ФІФА визначає, що за напад або агресивні дії проти суперника гравець має отримати не менше трьох матчів дискваліфікації. Саме так кваліфікували епізод із підкатом Роналду проти ірландця Дара О'Ші.

ФІФА скористалася статтею 27 дисциплінарного кодексу, яка дозволяє повністю або частково призупиняти покарання. У результаті легенда збірної Португалії вирушить на свій шостий чемпіонат світу, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді. На його рахунку – 226 матчів та 143 голи за національну команду. Португалія вже забезпечила собі місце на турнірі, а Ірландію в березні чекає плей-оф.