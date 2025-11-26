Кріштіану Роналду, 40-річний форвард збірної Португалії та саудівського Аль Насра, готується до важливої події у своєму особистому житті. За даними Jornal da Madeira, футболіст та його наречена Джорджина Родрігес узаконять стосунки наступного літа на Мадейрі.

Церемонія запланована вже після чемпіонату світу 2026 року, який пройде у Північній Америці з 11 червня по 19 липня.

Роналду виступає за Аль-Наср із січня 2023 року, а його контракт із клубом чинний до літа 2027-го. У поточному сезоні чемпіонату Саудівської Аравії португалець провів дев’ять матчів, у яких забив десять голів та віддав одну результативну передачу.

Весілля на Мадейрі, батьківщині Роналду, стане однією з найочікуваніших подій футбольного світу в міжсезоння.

Також, Кріштіану Роналду отримав лише один матч дискваліфікації за удар суперника у поєдинку з Ірландією, а також дві зустрічі - умовно.