Павло Василенко

Матч другого туру Англійської Прем’єр-ліги між Крістал Пелас та Ноттінгем Форест (1:1) запам’ятався не лише подіями на полі. Атмосферу на «Селхерст Парк» затьмарив інцидент на трибунах, який уже набув гучного розголосу.

Фанати господарів розгорнули провокативний банер із зображенням власника Ноттінгем Форест Евангелоса Марінакіса та гравця Моргана Гіббса-Вайта. На малюнку також фігурував активіст, що приставив пістолет до скроні футболіста.

Крім цього, на банері та у вигуках уболівальників пролунали серйозні звинувачення проти Марінакіса: у корупції, договірних матчах і навіть вживанні наркотиків. Дісталося й посадовцям УЄФА, яких фанати теж обвинувачували у непрозорих діях.

Марінакіс не вперше стає мішенню подібних атак, проте щоразу категорично заперечує будь-які обвинувачення. Цього разу, однак, наслідки можуть бути відчутними. За інформацією The Athletic, Англійська футбольна асоціація вже розпочала розслідування і розглядає можливість накладення штрафів на Крістал Пелас.

Скандальний банер став головною темою після матчу, затьмаривши навіть результат гри.