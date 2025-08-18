У рамках першого туру Англійської Прем'єр-ліги відбувся матч між Ноттінгем Форест та Брентфордом. Гра пройшла на стадіоні Сіті Граунд у Ноттінгемі, а господарі впевнено здобули перемогу з рахунком 3:1.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв весь матч, але результативними діями не відзначився. За оцінками порталів SofaScore та WhoScored його гра була оцінена у 6,05 та 5,8 бала відповідно. Головним героєм зустрічі став форвард Ноттінгем Форест Кріс Вуд, який оформив дубль і отримав високі оцінки - 9,2 за версією SofaScore та 8,4 від WhoScored.

Минулого сезону Ярмолюк провів за Брентфорд 35 матчів у всіх офіційних турнірах, але результативними діями також не відзначався.