Павло Василенко

Тоттенгем завершує підготовку довгоочікуваного посилення складу. Журналіст Бен Джейкобс оголосив, що лондонці досягли угоди щодо трансферу Еберечі Езе.

Тоттенгему потрібен був новий номер 10. Хавбек «шпор» Джеймс Меддісон не вийде на поле протягом наступних кількох місяців через розрив хрестоподібних зв'язок.

Цьогорічні переможці Ліги Європи погодили перехід півзахисника Крістал Пелас Еберечі Езе. Раніше англійця пов'язували з Арсеналом у це трансферне вікно. Однак, схоже, він перейде до іншого клубу зі столиці.

Джейкобс повідомив, що Тоттенгем і Крістал Пела" домовилися про умови трансферу Езе. Очікується, що угода буде завершена найближчим часом.

Точна ціна 27-річного гравця ще не розголошується. Попередні повідомлення ЗМІ свідчили про суму близько 55-60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Езе провів за Крістал Пелас 169 матчів, забив 40 голів і віддав 28 результативних передач.

Тоттенгем розпочав новий сезон в АПЛ з перемоги над Бернлі з рахунком 3:0. У другому турі команда Томаса Франка зіграє на виїзді з Манчестер Сіті.