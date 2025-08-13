Павло Василенко

У неділю Крістал Пелас виграв свій перший трофей у сезоні, перемігши Ліверпуль по пенальті у матчі Суперкубка Англії. Але найбільш обговорюваною темою була хвилина мовчання перед першим свистком, що була порушена.

Під час вшанування пам'яті покійного гравця Ліверпуля Діогу Жоти, освистування та вигуки вболівальників Крістал Пелас викликали ажіотаж, що змусило суддю Кріса Кавана скоротити хвилину мовчання. Їхню поведінку розкритикував, серед інших, зірковий захисник червоних Вірджил ван Дейк. Пізніше вони визнали свою помилку та пояснили, що призвело до інциденту.

«Багато наших уболівальників мали проблеми з тим, щоб дістатися до стадіону. Організатори були повністю приголомшені. Деякі прибули на місця проведення, не усвідомлюючи, що відбувається. Ми можемо лише вибачитися. Те, що сталося, дуже розчаровує, і нам дуже шкода», – написала фан-група «П’ятирічний план» у соціальній мережі X.

За даними британської газети The i Paper, на «Вемблі» виникли проблеми з системою продажу та контролю квитків, через що деякі вболівальники затрималися, щоб дістатися до трибун. Багато з них все ще перебували біля стадіону під час хвилини мовчання.

Віце-голова Асоціації незалежних уболівальників Крістал Пелес (CPISA) Пітер Сейселл також скаржився на проблеми зі зв'язком.

«У програмі про це нічого не було. Не було жодної згадки про церемонію покладання вінків чи хвилину мовчання перед грою, тому всі були приголомшені», – сказав він.

Діогу Жота та його брат Андре Сілва трагічно загинули в аварії в Іспанії 3 липня.