Скандал у день півфіналу ЛЧ! Атлетико звернувся до УЄФА перед матчем проти Арсеналу
Чим невдоволені «матрацники»?
близько 1 години тому
Мадридський Атлетико звернувся до УЄФА через інцидент, який стався перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. Про це повідомляє Marca.
У ніч напередодні гри група фанатів лондонського клубу влаштувала запуск феєрверків неподалік готелю, де перебувала делегація іспанської команди. Через шум було порушено відпочинок частини футболістів Атлетико, а також представників тренерського штабу.
У мадридському клубі занепокоєні не лише самим інцидентом, а й тим, що сторонні особи змогли підійти близько до місця проживання команди. Саме тому Атлетико вирішив поінформувати УЄФА про ситуацію.
Поєдинок Арсенал — Атлетико відбудеться сьогодні, 5 травня, у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00. Перший матч між командами завершився внічию 1:1.
