Сергій Разумовський

Мадридський Атлетико звернувся до УЄФА через інцидент, який стався перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала. Про це повідомляє Marca.

У ніч напередодні гри група фанатів лондонського клубу влаштувала запуск феєрверків неподалік готелю, де перебувала делегація іспанської команди. Через шум було порушено відпочинок частини футболістів Атлетико, а також представників тренерського штабу.

У мадридському клубі занепокоєні не лише самим інцидентом, а й тим, що сторонні особи змогли підійти близько до місця проживання команди. Саме тому Атлетико вирішив поінформувати УЄФА про ситуацію.

Поєдинок Арсенал — Атлетико відбудеться сьогодні, 5 травня, у Лондоні. Початок зустрічі — о 22:00. Перший матч між командами завершився внічию 1:1.

