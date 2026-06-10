Офіційно: Шахтар підписав контракт з Караваєвим
Його угода з донеччанами розрахована на 2 сезони
близько 1 години томуПідписатися в
Олександр Караваєв / Фото - Facebook
Донецький Шахтар оголосив про трансфер правого захисника Олександра Караваєва з киїівського Динамо.
Перехід відбувся на правах вільного агента, 34-річний українець не став продовжувати співпрацю з киянами.
Його контракт з донеччанами розрахований на 2 сезони. Новачок отримав 20-й номер у команді.
Караваєв є вихованцем Шахтаря, але за основну команду донецького клубу так і не дебютував. Також в його карʼєрі були Севастополь, Фенербахче, Зоря і «Динамо», де він провів 7 років.
Нагадаємо, Шахтарю вставили палиці в колеса перед стартом у Лізі чемпіонів.