Сергій Разумовський

У Чорногорії за запитом української сторони затримали Марію Кривопішину, яка раніше обіймала посаду керівниці української філії футбольної академії Бенфіка. Вона фігурує у справі про загибель 10-річного Івана Гончарука, який у серпні 2023 року потонув під час перебування в дитячому таборі футбольної академії. Про затримання повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією генпрокурора, суд у Чорногорії розглянув матеріали, передані українською прокуратурою, та ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору Olympic Village. Саме на території цього табору, за даними слідства, сталася трагедія, внаслідок якої загинув малолітній хлопчик.

Кравченко повідомив, що після оголошення підозри Марія Кривопішина перебувала за межами України. Через це її оголосили в міжнародний розшук. Українська сторона звернулася до Інтерполу, після чого було опубліковано червоне оповіщення щодо підозрюваної. У результаті 21 червня її затримали на території Чорногорії.

Наразі, за словами генерального прокурора, українські правоохоронні органи завершують необхідні процедурні дії, пов’язані з поверненням підозрюваної в Україну. Кравченко наголосив, що ця справа має для нього принципове значення, а також зазначив, що винні у смерті дитини мають понести відповідальність відповідно до закону.

Трагедія сталася в серпні 2023 року під час перебування дітей у таборі футбольної академії. За версією слідства, тренер повів групу дітей купатися на озеро, глибина якого сягала приблизно дев’яти метрів. Після цього, як стверджують правоохоронці, діти залишилися без належного нагляду з боку дорослих.

10-річний Іван Гончарук, який не вмів плавати, опинився у воді та потонув. Обставини загибелі дитини стали предметом кримінального розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усіх осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до трагедії.

Раніше повідомлялося, що хавбек збірної України Георгій Судаков раніше за всіх приєднався до Бенфіки.