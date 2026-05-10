Сергій Разумовський

Нападник Динамо Владіслав Бленуце перервав тривалу паузу без ігрової практики у складі київської команди. Румунський форвард з’явився на полі в матчі 27-го туру Української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ.

Бленуце розпочав поєдинок на лаві запасних і отримав шанс уже в кінцівці зустрічі. На 86-й хвилині, коли рахунок у матчі залишався нічийним — 0:0, головний тренер Динамо випустив Владіслава замість Едуардо Герреро. У форварда було небагато часу, щоб вплинути на гру, і змінити перебіг поєдинку йому не вдалося.

Ця поява стала для Бленуце першою за майже пів року. До матчу 27-го туру УПЛ румунський нападник востаннє виходив на поле 9 листопада 2025 року. Тоді Динамо також зустрічалося з ЛНЗ у поєдинку першого кола чемпіонату, а кияни поступилися з рахунком 0:1.

Після тієї гри Бленуце тривалий час не залучався до матчів команди. Загалом форвард пропустив 19 поєдинків поспіль у всіх турнірах, залишаючись без ігрових хвилин.

У нинішньому сезоні 24-річний румунський нападник провів за Динамо 11 матчів. На його рахунку один забитий м’яч у складі київського клубу.

Раніше стало відомо, чому лідер атак Динамо не допоміг киянам у ключовому матчі сезону.