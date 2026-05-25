Сергій Разумовський

Захисник Динамо Олександр Караваєв визначився зі своїм майбутнім та підписав новий контракт. За інформацією «ТаТоТаке», український універсал узгодив усі офіційні умови співпраці з Шахтарем. Угода футболіста з донецьким клубом розрахована на два роки.

Таким чином, Караваєв, якому на початку червня виповниться 34 роки, має залишити Динамо, за яке виступав із 2019 року. До київського клубу він перейшов із Зорі та за цей час став одним із досвідчених гравців команди.

У складі Динамо Караваєв провів 217 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 16 забитих м’ячів і 26 результативних передач.

Перехід Караваєва до Шахтаря може стати одним із найгучніших внутрішніх трансферів в українському футболі, зважаючи на принципове суперництво між донецьким і київським клубами.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував Караваєву суттєво кращі умови, ніж він має у Динамо.