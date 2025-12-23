Салах та Мармуш врятували Єгипет від провального старту Кубка африканських націй
Зімбабве ледь не створив сенсацію
близько 2 годин тому
Єгипет святкував вольову перемогу над Зімбабве в 1 турі КАН-2025. Матч у Адрарі завершився з рахунком 2:1.
Гра проходила за тотальної переваги єгиптян, які виставили на стартовий матч турніру найбільш оптимальний склад, проте всередині першого тайму Зімбабве відкрили рахунок зусиллями Прінса.
Єгиптяни, створивши безліч гольових нагод, конвертували свою перевагу в гол лише на 65-й хвилині, коли Мармушу вдалося зрівняти рахунок. Зімбабве до останнього претендували на очки з фаворитом поєдинку, однак в доданий час до другої 45-хвилинки своє слово сказав Салах, який власним голом приніс Єгипту першу перемогу на турнірі.
Кубок африканських націй. Група В. 1 тур
Єгипен - Зімбабве 2:1
Голи: Мармуш, 64, Салах, 90+1 - Прінс, 20
