Сергій Разумовський

Львівські Карпати, які після стартових турів очолюють турнірну таблицю Української Прем’єр-ліги, оголосили про підписання іспанського півзахисника Хоакіна Сіфуентеса. 29-річний футболіст перейшов до львівської команди з Епіцентра.

Про трансфер повідомила пресслужба Карпат. Сторони уклали контракт за схемою 2+1. Це означає, що основна угода розрахована на два роки, а клуб матиме можливість продовжити співпрацю з футболістом ще на один сезон.

Сіфуентес приєднався до Епіцентра перед початком минулої кампанії та швидко став одним із ключових виконавців команди. У попередньому сезоні іспанець провів за клуб 30 матчів у всіх турнірах, забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

Новий футболіст Карпат здатен діяти на кількох позиціях у півзахисті. Його результативність, уміння працювати з м’ячем і досвід виступів у різних футбольних командах можуть допомогти львів’янам посилити гру в центральній частині поля.

У нинішньому сезоні Сіфуентес уже встиг відзначитися двома забитими м’ячами в перших трьох турах УПЛ. Особливо успішним для нього став поєдинок проти Оболоні, у якому іспанський півзахисник оформив дубль. Карпати перемогли суперника з рахунком 3:0.

До переїзду в Україну Сіфуентес виступав переважно в нижчих дивізіонах іспанського футболу. Він захищав кольори Альманси, Атлетіко Ібаньєса, Кінтанар-дель-Рея та Сокуельямоса. Також у кар’єрі хавбека був період виступів в Андоррі, де він грав за УЕ Санта-Колома.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, ринкова вартість Хоакіна Сіфуентеса оцінюється у 500 тисяч євро. Водночас, за інформацією «ТаТоТаке», Карпати заплатили Епіцентру за перехід футболіста 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, Карпати розгромили Буковину, здобувши третю перемогу поспіль і очолили УПЛ.