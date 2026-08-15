Павло Василенко

У поєдинку третього туру Української Прем’єр-ліги львівські Карпати на своєму полі розгромили чернівецьку Буковину з рахунком 3:0.

Карпати одразу заволоділи ініціативою та вже на п’ятій хвилині відкрили рахунок.

Після подачі з кутового з лівого флангу Фелліпе переграв свого опонента біля ближньої стійки та головою переправив м’яч у дальній кут воріт.

Не минуло й кількох хвилин, як Карпати подвоїли перевагу. Фелліпе елегантно зіграв на Назарія Русина, який відправив м’яч у сітку.

На 64-й хвилині господарі забили втретє. Роман Вантух пройшов лівим флангом і виконав навіс у штрафний майданчик Буковини, де Ян Костенко випередив суперників та ударом головою вразив ворота.

Карпати набрали дев’ять очок і одноосібно займають перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Буковина посідає 12-ту позицію з двома балами.

У четвертому турі чемпіонату України львівська команда зіграє на виїзді з київським Лівим Берегом (29 серпня), а підопічні Сергія Шищенка приймуть київське Динамо (31 серпня).

УПЛ, 3-й тур

Карпати – Буковина – 3:0

Голи: Фелліпе, 5 (1:0). Русин, 8 (2:0). Костенко, 64 (3:0).