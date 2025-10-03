Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 8 туру УПЛ проти Епіцентра (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Хочеться кожного разу так грати. У нас так вийшло в Кропивницькому проти Полтави - забили перший гол, і хлопці заспокоїлися. Повага моїм хлопцям, сьогодні проти м’яча грали дуже гарно.

Ми розуміли, що Епіцентр грає в агресивний футбол. В матчі з Кривбасом 2:5 на табло - а вони грають уперед. Так що ми це розуміли, і хлопці це доводили до цього – що вони ніколи не зупиняються, намагаються грати вперед, грають у футбол. Але ми вдало користувалися простором, в нас були хороші контратаки. Але ті помилки, які є - коли ти виграєш, ти на них уже не дивишся. Ми задоволені і дивимося далі.

Епіцентр мене не здивував, він грає завжди вперед. Так що ті голи, які ми забили - це дуже добре, але, ще раз кажу, найважливіше - що ми перемогли, - розповів Скрипник.