Зоря перемогою над Епіцентром перервала безвиграшну серію в УПЛ
Новачок еліти капітулював в Тернополі
33 хвилини тому
Епіцентр в рамках 8 туру УПЛ зустрічався із Зорею. Матч в Тернополі завершився з рахунком 1:2.
Команда Віктора Скрипника до перерви змогла забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку, коли Аджушич вже на 5-й хвилині покарав захисника Епіцентра за позиційну помилку і переграв воротаря суперників.
Зоря на 33-й хвилині змогла розвинути успіх завдяки голу Вантуха. Фланговий оборонець підключився до атаки і результативним ударом оформив другий гол у цій зустрічі.
По перерві Зоря вирішила зіграти по рахунку, дозволивши Епіцентру лише останнім ударом в зустрічі скоротити відставання в рахунку - Монтанья не дозволив Сапутіну провести поєдинок без пропущеного гола.
УПЛ. 8 тур
Епіцентр - Зоря 1:2
Голи: Монтанья, 90+3 - Анджушич, 5, Вантух,33
