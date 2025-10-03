Епіцентр в рамках 8 туру УПЛ зустрічався із Зорею. Матч в Тернополі завершився з рахунком 1:2.

Команда Віктора Скрипника до перерви змогла забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку, коли Аджушич вже на 5-й хвилині покарав захисника Епіцентра за позиційну помилку і переграв воротаря суперників.

Зоря на 33-й хвилині змогла розвинути успіх завдяки голу Вантуха. Фланговий оборонець підключився до атаки і результативним ударом оформив другий гол у цій зустрічі.

По перерві Зоря вирішила зіграти по рахунку, дозволивши Епіцентру лише останнім ударом в зустрічі скоротити відставання в рахунку - Монтанья не дозволив Сапутіну провести поєдинок без пропущеного гола.

УПЛ. 8 тур

Епіцентр - Зоря 1:2

Голи: Монтанья, 90+3 - Анджушич, 5, Вантух,33

