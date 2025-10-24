Скрипник: «Кожен думає, що воно зараз само залетить»
Зоря не змогла забити Вересу в більшості
близько 1 години тому
Віктор Скрипник / Фото - ФК Зоря
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки матчу 10 туру УПЛ проти Вереса (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.
Голи не забили. Сумно, напевно, хлопці засмучені. Шанси, які в нас були в першому таймі, можна було закрити цю гру. Потім вилучення. Кожен думає, що воно зараз само залетить туди. А ті хлопці згуртувалися. Їх менше стало попереду, але не позаду, так що… На жаль, не забили сьогодні.
Лідер проти чемпіона, львівське дербі та матч команд-відкриттів у Житомирі.
