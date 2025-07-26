Павло Василенко

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про долю капітана і форварда команди Пилипа Будківського.

«Звичайно, розраховую на Будківського. Капітан команди. Ввн залишав Зорю раніше? Нормальна ситуація. Його тоді запрошували в різні команди. Він обрав Десну. Так, ми не хотіли, щоб він переходив до наших конкурентів, але так сталося. Ми сіли та поговорили. Зараз інша ситуація в країні та українському футболі. Є тенденція, що гравці йдуть. Молодь не встигає зростати. Якісних футболістів стає менше. У Філа є досвід, він – капітан команди. Навіщо йому кудись йти? Він має контракт із Зорею, який професійно виконує. Ми ним дуже задоволені».

Будківський у минулому сезоні зіграв 27 матчів за Зорю в усіх турнірах, в яких забив вісім голів та зробив чотири асисти.

Контракт форварда з луганським клубом дійсний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 350 тисяч євро.