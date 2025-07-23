Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумок навчально-тренувальних зборів в Словенії. Його слова наводить пресслужба клубу.

Завжди хочеться більшого. Претензій до команди з приводу бажання немає. Звичайно, хочеться перемагати, щоб не було травм. В нас, три травми, дві з них - основних гравців. Це Роман Вантух та Деян Попара. Але, на жаль, травми - це невід’ємна частина футболу.

Новачкам потрібен час для адаптації, для того, щоб вони звикли до нового колективу. По самовіддачі претензій до них також немає, - сказав Скрипник.