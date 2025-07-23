Динамо віддало Зорі в оренду 20-річного півзахисника Романа Саленка, повідомляє офіційний сайт клубу.

Першою професійною командою Романа був вишгородський Діназ, за який він відіграв 9 поєдинків. Потім, з 2022-го року почав свої виступи за київське Динамо.

Син найкращого бомбардира ЧС-94 Олега Саленка відіграв за киян 34 матчі, в тому числі в юнацькій лізі УЄФА (4 гри 1 передача), та виходив на заміну за основну команду в грі Ліги Європи.

Загалом за Динамо в Романа 5 забитих м’ячів та 10 результативних передач.

Є за його плечима також по три гри за збірні України U-19 та U-20.

Стали відомі час і дати проведення матчів 1 туру УПЛ 25/26.